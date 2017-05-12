Окна с динамическими стёклами осуществляют контроль температуры воздуха в аэропорту Далласа

Администрация аэропорта Даллас/Форт-Уерт решила заменить окна в здании, которые выходят на взлётную полосу. Помогла в этом компания-партнёр View. Теперь в составе стёкол электрохромная керамика, благодаря чему внутри не так жарко и меньше света, как сообщает HotGeo.

Называют такую технологию динамическими стёклами. С помощью электрического тока производится контроль освещения и температуры. Обычные стёкла пропускают тепла больше минимум на 15 градусов. Соответственно, новая технология даёт возможность сэкономить энергию примерно на 20%. По словам работников аэропорта, пассажирам это понравилось.

Поскольку в здании больше не жарко, то они с удовольствием проводят время в местном баре. Из-за этого напитки гораздо лучше продаются. Ранее такую технологию уже применяли в ряде учреждений. В целом, она считается достаточно качественной. Несмотря на меньшее количество света, через такое окно всё очень хорошо видно.