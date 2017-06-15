Специалисты назвали лучшие 10 смартфонов стоимостью ниже 20 тысяч рублей

Специалисты рассказали о моделях, которые помогут сэкономить деньги на дорогих брэндах. Они утверждают, что экономные аналоги ничем не хуже дорогих смартфонов.

Прежде всего, если покупатель хочет купить недорогой телефон, богатый на различные функции, то лучше всего обратить внимание на китайские девайсы. Специалисты считают, что разница между брендовыми смартфонами и китайскими небольшая, а потому это хороший вариант для покупки.

Одной из оптимальных моделей бюджетного телефона эксперты считают Honor 9 Lite. Учитывая цену и хороший дизайн гаджета, можно закрыть глаза на незначительные погрешности производителя.

В следующей модели Moto G5 владелец будет доволен широким набором функций. Которые обычно присущи дорогим телефонам.

Также в списке есть Nokia 5, который проигрывает другим моделям разве что в отношении расширения экрана.

Модели EE Hawk, Elephone P8 Mini, UMIDIGI Z1, Elephone S7 и Maze Alpha X были также названы специалистами как неплохие аналоги дорогим смартфонам.