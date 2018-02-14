"Туси на Руси" стал новым бесплатным набором стикеров "ВКонтакте"

В социальной сети «ВКонтакте» появился новый бесплатный набор стикеров. «Туси на Руси» - именно так назвали его создатели.

Главными героями набора стали хитрая лисичка и обаятельный медведь. «Они любят трескать ягодки и тусить по-русски», - так заявлено в описании стикеров. Набор доступен любому желающему, и для его получения требуется написать боту в группе «Lipton». После этого он попросит найти кодовую фразу и отправить ему. Пользователи «ВКонтакте» быстро определили, что необходимо отправить сообщение «ТусинаРуси», после этого набор будет добавлен в коллекцию.

Яркие образы обитателей леса дополнены фразами из сказок и фразеологизмов: «Бабка надвое сказала», «Чего тебе надобно». Для тех, кто любит выражаться именно на русском, найдется замена для популярного среди пользователей сети слова «Like», предлагая использовать вместо него «Любо!» На одном из изображений медведь пародирует Игоря Николаева и его знаменитые усы, предлагая выпить за любовь. Набор включает в себя 16 стикеров.

Пользователям «ВКонтакте» понравился общий колорит изображений. Но они удивлены тому, что последнее время бесплатные наборы появляются только благодаря рекламным акциям.