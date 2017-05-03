Анонсирована камера, которая способна проработать год без подзарядки

Компания Eufy выпустила новую «умную» камеру, которая приятно удивила интернет-пользователей. Согласно заявлению производителя, устройство способно работать на протяжении года без подзарядки и предоставляет максимальный уровень безопасности данных.

EverCam – камера, которая была создана для того, чтобы решить многие проблемы, с которыми сталкивались пользователи. Неоднократно от клиентов поступали жалобы, что подобные устройства сложно установить, а дальнейшая их эксплуатация вызывает затруднения. В данной модели используется магнитное крепление, благодаря которому процесс установки перестаёт быть трудоёмким. Также впечатляет заявляемый срок работы устройства без подзарядки в один год. Такой результат стал возможным за счёт сложного процесса съёмки.

Большую часть времени камера будет находиться в спящем режиме, в котором у неё будет работать только инфракрасные датчики определения движения. Устройство работает в два этапа. На первом оно определяет то, является ли объект человеком или нет. Затем камера распознаёт лица.

В EverCam существует специальная система оповещения, которая сообщит о том, что её собираются украсть. Среди прочего имеется микрофон для двусторонней связи с теми, кто попал в поле зрение. На платформе Kickstarter для разработки данной камеры было необходимо собрать 50 000 долларов США. Однако пользователи интернета были впечатлены этой задумкой и спонсировали проект более чем на 850 тысяч долларов США.