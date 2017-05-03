В социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция для видео

В новом обновлении разработчики добавили возможность загружать видео через диалог. Специалисты рассказали, как это сделать.

Раньше возможность сразу загружать видео в диалоге была доступна лишь в мобильном приложении. Теперь разработчики представили данную функцию для пользователей социальной сети «ВКонтакте» на ПК.

Чтобы отправить видео, нужно воспользоваться специальной кнопкой или же просто перетащить нужный файл на поле диалога.

Пользователи обрадовались такому обновлению и заметили, что разработчики могли добавить подобную полезную функцию ранее. Также они поделились своими предложениями для следующего обновления. Например, добавить возможность загружать видео на стену группы.