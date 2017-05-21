Facebook намерен вернуть функцию распознавания лица

Социальная сеть Facebook в скором времени может вернуть функцию распознавания лиц, которую отключили еще в 2012 году. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Как известно, ранее социальная сеть занималась тестированием функции распознавания лиц, однако от нее пришлось отказаться из-за требований регулятора. Теперь же Facebook намерен вернуть данную функцию для того, чтобы предотвратить такие ситуации, как использование фотографий пользователя без его ведома.

Стоит отметить, что на фоне скандала в связи с утечкой данных миллионов пользователей, разработчики соцсети решили ужесточить настройки приватности. Теперь пользователи смогут самостоятельно решать, сможет ли Facebook собирать данные об их политических или религиозных убеждениях.

Также стало известно о том, что европейским пользователям в возрасте от 13 до 15 лет можно будет пользоваться только урезанной версией Facebook до тех пор, пока не будет получено разрешение на персонализацию от родителей.