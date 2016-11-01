Apple введет платную подписку на статьи СМИ

Известная американская корпорация Apple планирует ввести новый платный сервис, благодаря которому пользователи смогут оформлять электронную подписку на журналы Texture. Как сообщает Bloomberg, обновление появится в сервисе компании Apple News.

Как стало известно, "яблочная" корпорация занимается различными нововведениями в своем сервисе Apple News. Теперь там появится премиум-подписка на журналы Texture, с ежемесячной оплатой в 10 долларов.

За счет того, что пользователи платно смогут читать более 200 изданий, включая Vogue, National Geographic и многие другие, корпорация намерена увеличить свой доход от онлайн-контента. По некоторым данным, сами издания также смогут получать некоторый процент с данной подписки.

В настоящий момент неизвестно, когда начнет работать обновленное приложение Apple News, однако эксперты полагают, что это случится уже в 2019 году.