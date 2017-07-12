"Вымпелком" не получил доступ к тестированию 5G

Компания "Вымпелком", которая является владельцем бренда "Билайн", не получила допуск к тестированию частот для 5G. Отмечается, что к участию в тестах "Вымпелком" не допустила госкомиссия по радиочастотам.

Недавно состоялось заседание, на котором принимали решение о том, какие сотовые операторы смогут получить доступ к тестированию сетей пятого поколения. На собрании присутствовали представители Роскомнадзора, Минобороны, ФСО и "Роскосмоса". В ходе заседания представители "Роскосмоса" заявили о том, что компании "Вымпелком" не следует выдавать разрешение на тестирование сетей 5G, так как на первом этапе будет вполне достаточно и того, что сотовых операторов "Ростелекома" и "Мегафона" уже допустили к тестам.

В космической корпорации отметили, что доступ следует выдавать только тем компаниям, которые уже имеют свои частоты. По их словам, выделение дополнительных частот будет мешать работе космическим станциям, которые находятся на Земле.

Стоит отметить, что по итогам тестирования сетей, будет приниматься общее для рынка решение о частотах 5G.