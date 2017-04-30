Эксперты назвали лучшие проекторы для домашнего кинотеатра

Эксперты выбрали лучшие проекторы для домашнего кинотеатра. Они подчеркнули, что при определении хорошего устройства нужно обращать внимание на яркость, звук, широту изображения и так далее.

Лучшим вариантом специалисты назвали BenQ HT2550. У данного проектора разрешение 4K, поддержка HDR, 2200 люмен яркости. Его стоимость 1500 долларов. Его достаточно просто настраивать, а также есть дистанционный пульт с подсветкой, что позволяет задавать нужные опции в тёмном помещении, как сообщает «Версия.Инфо».

На втором месте Optoma HD142X. Этот проектор признан самым «бюджетным» среди качественных устройств такого плана, он стоит всего 550 долларов. Здесь 3000 люмен, изображение 1080p, а сам аппарат очень лёгкий. Также можно регулировать изображение под свой экран через специальные рычаги. Также специалисты выделяют Sony VW285ES (лучшая яркость), Epson 1450 HC (лучшая чёткость) и LG PF1000UW (идеальный выбор для новичка).