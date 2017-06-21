Эксперты сравнили Acer Nitro 5 Spin и Lenovo Yoga 720

Специалисты сравнили ноутбуки-трансформеры Acer Nitro 5 Spin и Lenovo Yoga 720. Они рассмотрели производительность портативных компьютеров при запуске игр.

Игровые ноутбуки и устройства 2 в 1 отличаются по характеристикам и невозможно сравнивать их между собой. Но иногда производители совмещают оба качества в одном, именно таковым и является Lenovo Yoga 720. Он оснащен игровым графическим процессором, что значительно повышает его производительность. Конкурентом в этой области для него стал Acer Nitro 5 Spin, именно поэтому специалисты решили сравнить их между собой.

Они рассмотрели дизайн двух устройств, отметив, что Lenovo несколько уступает в плане визуальной привлекательности своему оппоненту с более выраженными деталями. Но Acer проигрывает в размерах, занимая чуть больше места.

Основным критерием для сравнения стала производительность устройств и возможность предоставлять хорошую картинку при запуске игр. При одинаковых настройках Nitro 5 Spin отображает на 10 кадров в секунду меньше, чем Yoga 720.

Сравнению подверглись и другие особенности ноутбуков, где, по мнению экспертов, устройство от Lenovo оказалось более выгодным приобретением