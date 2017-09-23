У Android P будет жестовое управление, как в iPhone X

В новой версии ОС Android P появится удобное обновление, подобное тому, что на iPhone X. По данным экспертом, смартфон на основе этого ПО будет управляться с помощью жестов, как сообщает VladTime.

Android P выйдет через несколько недель. Пока новинка ещё не появилась, слухи о неё накапливаются. Например, тематический блог дополнился информацией от сотрудника техподдержки Google. Он показал снимок дисплея Pixel 2, где внимательными пользователями была заметна интересная деталь.

Оказалось, что отсутствует кнопка возврата. Проанализировав это, эксперты пришли ко мнению, что в Android P будет задействовано жестовое управление – остальные клавиши соответствовали именно такому варианту. Ранее стало известно, что в ОС повысят уровень безопасности и конфиденциальности, в частности, через шифровку резервных копий данных.