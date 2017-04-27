Учёные рассказали, как искусственный интеллект повлияет на бизнес

Книга «Человек + машина: переосмысление работы в эпоху ИИ», написанная руководителями Accenture Полом Догерти и Джимом Уилсоном рассматривает потенциал искусственного интеллекта в бизнесе. В своей книге учёные прогнозируют роль ИИ в бизнесе и его долю в рабочем процессе.

Новая книга руководителей консалтинговой компании Accenture рассказала о том, как ИИ повлияет на мировой рынок Авторы книги «Человек + машина: переосмысление работы в эпоху ИИ» Пол Догерти и Джим Уилсон утверждают, что внедрение ИИ в бизнес будет «третьей волной» трансформации производственных процессов. Например, 100 лет назад такой волной стало изобретение электричества.

Учёные считают, что ИИ не будет отбирать у людей рабочие места, а наоборот создавать новые. Роботы станут помощниками для человечества. Уникальные возможности человека, и поразительные функции машины смогут вновь усовершенствовать процесс производства и дадут возможность для новых разработок, которые упростят людям жизнь.

Авторы книги утверждают, что «Люди, например, необходимы для разработки, обучения и управления различными приложениями ИИ. При этом они позволяют роботам функционировать как истинные партнеры по сотрудничеству».

Также учёные дали несколько советов для компаний, желающих использовать ИИ. Они считают, что руководители должны обратить большое внимание на адаптацию, обучение и сотрудничество роботов с людьми.