Эксперты объяснили, как Facebook начал слежку за пользователями

Эксперты в области современных технологий и социальных сетей объяснили мнительным пользователям, что привело к одному из самых громких скандалов современного мира.





После множественных обвинений в слежении, адресованных компании Марка Цукерберга, Facebook стали «приписывать» даже те грехи, которых у неё нет. Одним из таких «грехов» стал слух о том, что соцсеть и её другие компании подслушивают разговоры пользователей и определяют всю информацию о человеке. С технической стороны вопроса это возможно, с практической - нет.





Для собрания такого типа данных необходимо почти неограниченное количество памяти, что дорого и в большинстве случаев бесполезно. Кроме того, идентифицировать личность человека, который разговаривает по телефону в шумном месте, почти невозможно. Но слежка Facebook началась по вине самих людей, как говорят эксперты. Facebook не нужно тратить баснословные деньги на технологии. За пользователями следят их история в браузере, лайки, геолокация и всё, что делает человек в Сети. Эксперты уверяют, что если бы люди были аккуратнее с публикацией своих данных, Facebook не почувствовала бы свободу своих действий.