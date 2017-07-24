В Швеции дорога сможет зарядить автомобиль

Шведы открыли единственную в мире дорогу, оснащенную системой передачи энергии. В пределах дороги Стокгольм – Арланда контактный рейс сможет заряжать автомобили.

В районе города Стокгольма был открыт новый участок дороги. Двухкилометровая зона по пути в аэропорт, обустроена контактными рейсами. Это дает возможность электрокарам заряжать аккумуляторы. Участок протестирован и готов к использованию.

Чтобы сполна воспользоваться «чудом» техники, автомобиль обязан иметь токоприемник, присоединяясь на ходу к рельсам он, получает заряд тока. Создатели и разработчики планируют таким образом побороть проблему длительной зарядки аккумулятора.