Telegram в России заблокируют с 16 апреля

Роскомнадзор остановит работу мессенджера Telegram на территории России с 16 апреля. Так в пятницу СМИ сообщил инсайдер в организации.

Именно с понедельника сетевые операторы и провайдеры получат от надзорного ведомства сообщение с требованием заблокировать Telegram в пределах их покрытия. Роскомнадзор прибегнет к таким мерам, руководствуясь решением Таганского суда Москвы, принятого 13 апреля. Приговор вступил в действие незамедлительно, однако учреждение-истец решило переждать выходные в прежнем режиме.

Конфликт руководства Telegram представителями российской власти начался с отказа выдать Федеральной службе безопасности ключи для расшифровки сообщений подозрительных пользователей. Павел Дуров заявлял тогда, что попросту не может исполнить эти требования из-за специфики работы мессенджера.

Во время финального заседания основатель Telegram отозвал своих правозащитников и запретил им участвовать в процессе, считая его фарсом. После принятия решения Павел Дуров рассказал мировой общественности в социальных сетях, что блокировка не станет для сервиса ощутимым ударом. Ведь разработчики Telegram могут не переживать о доходах и рекламодателях. Однако адвокаты намерены подать апелляцию в Мосгорсуд.

Он добавил, что мессенджер будет обходить запреты путем внутренних технологий. По словам Павла Дурова, после начала неполадок в работе, россиянам стоит просто подождать официальных обновлений в сертифицированных виртуальных маркетах.