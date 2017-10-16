В Сети составили ТОП-5 мемов о блокировке Telegram

Решение Таганского суда о блокировке мессенджера Telegram вызвало возмущение среди интернет-пользвателей. В Сети стали появляться мемы как на тему закрытия доступа к программе на территории России, так и относительно прошедшего заседания.

Грядущая блокировка Telegram не первый день является поводом для обсуждения в интернете. И скорей всего решение суда относительно судьбы мессенджера дало старт для публикаций заранее заготовленных шуток.

Многие решили провести параллель между блокировкой Telegram и общим улучшением жизни в России. Интернет-пользователи утверждают, что после 13 апреля 2018 года экономическое состояние страны улучшится, жить станет легче и проще, а нелегальные переписки уйдут в историю.

Другие отметили, что существует множество обходов блокировки и Роскомнадзору не стоит праздновать победу. Был упомянут и создатель мессенджера – Павел Дуров, а также его фотография в Instagram, на которой он сидит верхом на коне.