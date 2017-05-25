Россияне и немцы планируют отработать на МКС технологии управления планетоходами

Ученые их России и Германии готовят заявку в "Роскосмос" на совместное проведение очередного этапа отработки технологии по управлению роботами-планетоходами на МКС. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного научного центра "ЦНИИ РТК".

В рамках эксперимента "Контур-3" техники планируют наладить систему управления роботическими планетоходами через манипуляторы с обратной связью. Аппараты будут находиться на Земле и получать команды с автоматизированного пульта на космической станции. Россиян в рамках проекта представляют сотрудники ГНЦ РФ ЦНИИ РТК, а от Германии выступают эсперты Центра авиации и космонавтики.

В пресс-релизе сказано, что участники объединенной группы уже подготовили и подписали научный протокол по эксперименту. Вскоре заявка будет рассмотрена координационным научно-техническим советом "Роскосмоса".