Первый в мире паром с роторным парусом отправился в путь по Балтике

12 апреля в Балтике впервые вышел в море паром с цилиндрическим парусом, основой действия которого стал эффект Магнуса.

Финские разработчики экологически чистых технологий с Аландских островов Norsepower Oy Ltd потратили на создание роторного паруса 5 лет. Основой действия для него стал, так называемый, эффект Магнуса, суть которого состоит в возникновении разного давления на противоположных сторонах вращающегося и обдуваемого ветром цилиндра (ротора).

Это изобретение использует одна из финских паромных компаний - Viking Line. На их экологичный паром, который стал первым на Балтике крупным пассажирским судном, использующим вместо топлива сжиженный природный газ, установили цилиндрический ротор высотой 24 м и 4 м в диаметре. Этот паром 12 апреля отправился в рейс «Турку – Стокгольм».

Пока что неизвестно насколько эта экотехнология сможет помочь сократить потребление топлива. По предварительным расчетам разработчиков, на сэкономленном парусом топливе паром может проплыть трое лишних суток. Роторный парус может сэкономить не менее 300 тонн топлива. Однако фактически всё зависит от погодных условий.

Известно, что к 2020 году финский паромный оператор снабдит двумя роторными парусами ещё одно круизное судно.

Напомним, сегодня около 23:30 произошло крушение вертолёта Ка-29 в акватории Балтийского моря. Экипаж, состоявший из двух лётчиков-испытателей, не выжил.