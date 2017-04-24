Челябинские ученые разработали футболки со встроенной бесконтактной ЭКГ

Российские разработчики из Челябинска получили патент на футболки, которые бесконтактно делают ЭКГ. Подробности рассказал профессор ЮУрГУ Владимир Кодкин.

Инновационное решение придумано сотрудниками Южно-Уральского государственного университета. Ученые создали предмет одежды со встроенным регистратором электросигналов высокой чувствительности. Сенсоры способны улавливать сигналы сердечного ритма даже через плотные слои ткани. При этом регистрировать работу сердца можно как в пассивном состоянии носителя, так и при его движении.

Владимир Кодкин отмечает, что неэффективно отслеживать изменения в работе сердца лишь раз в год при помощи стационарных установок. Поэтому нужно работать над созданием системы мониторинга в реальном времени. В этом пациентам поможет инновационная футболка от изобретателей ЮУрГУ.

Теперь же техники запускают смежный проект - подушку для измерения частоты дыхания и пульса. Такой предмет во время сна "запоминает" форму головы владельца и одновременно с этим фиксирует показатели его состояния. Такое устройство будет полезно для младенцев или пожилых людей, испытывающих серьезные проблемы для здоровья. Подобно футболкам, подушка проста в использовании и не нуждается в закреплении проводов, присосок или прочих приспособлений. Со временем ученые создадут программу, которая будет самостоятельно анализировать данные и сигнализировать о критическом состоянии пациентов. Кроме того, испытания показали, что подушка способна улавливать данные электроэнцефалограммы спящего человека.