AR-стикеры от Google теперь занимают меньше места

Забавные и довольно необычные AR-стикеры от корпорации Google стали несколько удобнее для пользователей. Теперь он может сам выбирать то, что хочет иметь на смартфоне, а не весь пакет.





Напомним, что эти стикеры были созданы для камер смартфонов Pixel, а со временем становятся доступными для всех гаджетов с новыми версиями Android с ARCore. Однако некоторые пользователи жаловались на громоздкость приложения и большое количество ненужного. Например, в предыдущей версии Foodmoji стала доступна функция вставки текста к стикерам.

Но она оказалась бесполезной для многих владельцев гаджетов, а места занимала немало. Теперь Foodmoji и текстовое приложение к нему доступны для скачивания отдельно друг от друга. Но большой экономией такое решение назвать сложно, ведь память телефона освобождается всего на 5 МБ, но это первый шаг навстречу пользователям.