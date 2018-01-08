Инженеры создали 3D-печатью активные метаматериалы для защиты от звуков и вибрации

При помощи 3D-печати физики из США научились создавать метаматериалы, которые можно активно менять для защиты от звукового воздействия или вибрации. Разработкой занимались на базе Массачусетского технологического института.

Создание новых видов 3D-печатных метаматериалов занялись профессор Киминг Ванг из Школы инженерии USC Viterbi, доктор философии Кун-Хао Ю, профессор Университета Миссури Гуолян Хуанг, а также профессор МТИ Николас Фанг. Совместным трудом они напечатали материал с особой структурой, звукопоглощающие свойства которого можно активировать или убрать воздействием магнитного поля.

Чтобы добиться такого эффекта, ученым пришлось продумать механизм управления напечатанным объектом. Для этого они поместили в гибкую решетку частицы железа, которые бы реагировали на магнитную силу. Помещая метаматериал в магнитное поле, можно заставить его сжаться изнутри. В этом случае внешние волны определенных частот будут проникать внутрь, однако тут же терять интенсивность колебаний. Подобные разработки можно эффективно применять для шумоизоляции или даже для маскировки от радаров.