Компания Google создала телевизионную приставку

На сайте Google нашли фото нового гаджета. Специалисты уверены, что это приставка, которая работает через USB-кабель.

Журналисты Ars Technica нашли на веб-сайте FCC новый гаджет, который вероятнее всего является новейшей телевизионной приставкой.

Данное устройство подключается к телевизору через HDMI. Управлением служит Android TV, но помимо этого, в наличии имеется и пульт управления. Также, есть вероятность того, что приставкой можно управлять с помощью голосового помощника.

Данная приставка произведена компанией Chromecas.

Помимо новейшей приставки, компания Chromecas недавно представила миру новую беспроводную колонку. Она практически ничем не отличается от раннее выпущенных. На колонке имеется две кнопки. Одна предназначена для того, чтобы осуществить передачу музыки по доме на все звуковые системы Urbanears, а другая- для переключения входов включая Bluetooth.

Стоимость данного аппарата в Европе составляет 199 евро.