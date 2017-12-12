Появились новые данные про обновление Android Oreo для Moto Z

Полгода назад разработчики анонсировали обновление Android Oreo для Moto Z Force и Moto Z. Недавно обладатели этих смартфонов с прошивкой от Verizon получили уведомление, что ожидаемое появится через несколько недель.

Более конкретная информация не уточняется, как сообщает «Версия.Инфо». Эксперты отмечают, что существующая версия Android Oreo на Moto Z сильно устарела по сравнению с теми, что есть на других смартфонах. Потому долгожданное обновление либо станет прорывом ПО, либо есть риск, что его всё-таки не введут, несмотря на объявление.

Стоит отметить, что скоро появится новая серия смартфонов – Moto G6. По некоторым данным, там сразу будет установлена новейшая версия Android Oreo. Некоторые эксперты считают, что причина задержки обновления ПО для Moto Z как раз в желании разработчиков первым делом внедрить свежую версию на очередной флагман.