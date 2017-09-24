В Индии начали продажу Lenovo ThinkPad с 8-м поколением Intel Core

В Индии начали продажу ноутбуков Lenovo ThinkPad. По словам разработчиков, у этих устройств на максимальном уровне безопасность, а также они радуют новыми функциями и интересным дизайном.

В числе дополнений камера ThinkShutter Camera Privacy, которая должна обеспечить больше конфиденциальности. Есть несколько серий ThinkPad X1, ThinkPad X, ThinkPad T и ThinkPad L. Первая отличается поддержкой премиум формата видео Dolby Vision HDR с максимальной яркостью в 500 нит. Ноутбуки, относящиеся ко второй, поддерживают быструю зарядку. Акцент в ThinkPad T на производительности и безопасности, а ThinkPad L выделяется самой низкой ценой, как сообщает «Версия.Инфо».

Эксперты отметили, что ноутбуки Lenovo ThinkPad достаточно неплохие, однако есть у них и минусы. В их числе тусклый экран, средний срок службы батареи, а также отсутствие чтения SD.