Разработчики научили роботов предсказывать человеческие преступления‍. Пару лет назад они уже проходили тестирование под руководством полиции, однако от идеи отказались из-за того, что при выявлении ИИ потенциальных нарушителей анализировался их цвет кожи.

Издание Daily Mail передает сообщение о разработке израильскими учеными специальных роботов, которые должны будут предсказывать человеческие преступления‍. Как уже упоминалось, тестирование подобных образцов уже происходило, однако было остановлено. Между тем, компания из Израиля уже предоставила опытный образец и готовится проверить его действие в Индии.

Такой робот будет действовать на искусственном интеллекте и постоянно обучаться. Он будет запоминать, как ведут себя нарушители перед совершением преступления и передавать об этом данные полиции. Если будут замечены ложные вызовы, разработчики поймут, на что обратить внимание, и скорректируют его "мышление". Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о разработке учеными нейросети, которая будет предсказывать вспышки сифилиса с помощью сервиса Google и социальной сети Twitter.