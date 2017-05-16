«Золотой» клон WhatsApp ворует данные пользователей

Специалисты компании Malware Bytes предостерегают владельцев смартфонов от потери личных данных из-за скачивания новой вредоносной программы. Она замаскирована под популярный мессенджер WhatsApp. Эксперты говорят, что отличить фейковую программу от настоящей поможет особый золотой дизайн.

Вредоносная программа WhatsApp Plus распространяется через социальные сети и блоги. Она отличается от оригинальной программы золотым логотипом. Пользователи скачивают установочный файл, который переводит их на подозрительный сайт с арабским языком интерфейса. Именно оттуда в гаджеты подгружается вирус.

По словам сотрудников Malware Bytes, этот вирус способен скачивать личные данные владельца телефона, его фото и видео. Удалить ее можно только через диспетчер приложений.

Известно, что в июле 2017 года мессенджером WhatsApp в мире пользовалось около 1,3 миллиардов человек. А в России его ежедневная аудитория по некоторым оценкам составляет около 24 миллионов человек.