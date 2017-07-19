Конструкторы из Красноярска изготовили беспилотный вертолет-самолет

Компания "Авакс" из Красноярска собрала первый прототип беспилотного гибрида самолета и вертолета собственной разработки. Об этом главный инженер учреждения Игорь Негруца поведал на Красноярском экономическом форуме-2018.

Транспортное средство может взлетать и садиться вертикально, а во время горизонтального движения лететь по принципам самолетов. Разработчики оснастили аппарат комплексом наблюдения, который автоматически следит за окружающими процессами. Гибрид может провести в воздухе до 6 часов летного времени. За такой период человеческий организм существенно устанет. В связи с этим "Авакс" планирует в будущем запускать свою технику без пилотов.

Игонь Негруца утверждает, что система мониторинга сможет самостоятельно находить цели по заданным параметрам. Программа умеет распознавать людей, автомобили, а также считать их. Предполагается, что эта особенность станет полезной для контроля дорожно-транспортных и пешеходных потоков. Помимо этого, система технозрения способна замечать пожары или утечку нефтепродуктов.

На мероприятии сотрудники "Авакса" продемонстрировали опытный образец своей разработки. Уже летом компания намерена заняться серийным выпуском своих летательных средств. Игорь Негруца отметил, что ими уже заинтересовались представители лесной сферы.