Эксперты раскрыли секреты работы в Google Chrome на свежей версии Android

Эксперты дали советы по поводу работы с браузером Google Chrome на Android 2018. Специалисты отмечают, что так можно получить максимальную отдачу от приложения.

Дело в том, что в браузере имеются некоторые скрытые функции или те, что Google не указывает во время начала работы. Например, есть несколько способов максимально быстро копировать URL-адреса страницы. Для этого эксперты советуют воспользоваться кнопкой «Поделиться» в главном меню, а далее нажать «Копировать в буфер обмена». Второй вариант – удерживать адресную строку, а не нажимать на неё – тогда автоматически выделится весь URL, как сообщает «Версия.Инфо».

Google Chrome на Android можно также использовать для получения уведомлений от Facebook и Twitter. Для этого нужно только включить их в соответствующих социальных сетях. Также есть возможность подключить современный пользовательский интерфейс. Нужно вставить в адресную строку chrome://flags/#enable-chrome-modern-design, выбрать «Включено» в меню и дважды перезапустить браузер. Есть также функция загрузки страницы позже, чтобы не перезагружать её в случае слабого интернет-соединения, в виде файлов PDF и так далее.