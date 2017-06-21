В Бельгии представили «умный» сад

Разработчики из Бельгии представили «умный» сад. Устройство под названием PlantHive, как отмечают эксперты, поможет выращивать любые фрукты и овощи прямо в гостиной.

Для создания «умного» сада использовали открытаую программную библиотеку для машинного обучения TensorFlow от Google. При помощи датчиков PlantHive оценивает состояние урожая, регулируя в случае нужды уровень освещения и влаги. По словам главного разработчика, Василейоса Валласа, идея «умного» сада возникла с мысли, можно ли есть свежую клубнику в середине зимы, не идя за ней на рынок.

Стоимость устройства – 649 евро. Эксперты отмечают, что только такая высокая цена может стать ограничивающим фактором, поскольку любители свежих овощей и фруктов предпочтут приобрести их всё-таки на рынке. Однако в дальнейшем, как обещают разработчики, стоимость может понизиться, как сообщает «Версия.Инфо».