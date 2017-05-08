Пользователи Google Play Store смогут просматривать историю изменения чужих обзоров

Пользователи Google Play смогут просматривать историю изменения обзоров. Ранее это можно было сделать только в отношении своих оценок, но теперь функция будет доступна относительно других пользователей.

На данный момент просматривать изменения чужих комментариев можно только в приложении Play Store. Однако специалисты отмечают, что функция должна появиться и в других версиях в течение нескольких дней.

Для того, чтобы посмотреть историю изменений необходимо открыть контекстное меню, где можно будет выбрать «Просмотр истории изменений» (View edit history). После этого можно будет посмотреть, какие изменения автор внёс в свой обзор на то или иное приложение. Данная функция будет очень полезна для тех, кто хочет узнать об изменениях отношения пользователей к программе после обновлений. Многим может не понравиться, в каком виде будут показаны изменения, но это является небольшим минусом.

Стоит отметить, что удалённые обзоры будут исчезать из Google Play Store окончательно.