В Сети появился новый вирус-вымогатель, принуждающий пользователя играть в PUBG

Пользователи обнаружили в Сети довольно необычный вирус-вымогатель, который блокирует доступ владельцам ПК ко всем файлам и предлагает сыграть в PUBG целый час, чтобы получить доступ. Отмечается, что данный вирус не требует у пользователей денег за антивирусник, в отличие от многих других.

Недавно пользователи ПК наткнулись в Сети на довольно интересный вирус, который блокирует все файлы жертвы, а вместо денег требует сыграть в игру PUBG. Данный вирус-кодировщик носит название PUBG Ransomware, а автор данного вируса заявил о том, что сделал его вовсе не ради наживы. Как только компьютер оказывается заражен, сразу же появляется сообщение, в котором говорится, что для разблокировки файлов пользователю всего лишь нужно целый час поиграть в PUBG.

Некоторым пользователям все же удалось найти ошибку в системе вируса, которая говорит о том, что посвящать игре целый час вовсе не обязательно, достаточно всего лишь некоторое время провести в главном меню и блокировка снимается. Если же у пользователя вовсе нет желания играть в PUBG, то он всегда может воспользоваться помощью самого вируса, который с самого начала предлагает код для разблокировки системы.

Как выяснилось, данный вирус, по сути, вовсе не заставляет пользователя целый час играть в PUBG, а просто предлагает или упрашивает.