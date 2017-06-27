Георгий Чесаков, являющийся генеральным директором "Тинькофф мобайл" рассказал, что вскоре у сотового оператора появится розничная сеть. Пока что салоны открыты лишь в Москве и Санкт-Петербурге, однако владелец планирует расширять этот круг.

Сотовый оператор "Тинькофф мобайл" появился в России лишь в прошлом году, поэтому пока еще не все ее жители знакомы с тем, какие он предоставляет условия. Тем не менее, реклама на телевидении активно пропагандирует россиянам воспользоваться услугами "Тинькофф Банка", и многие из них сочли удобным получить кредитную карту онлайн. Тем не менее, чтобы приобрести SIM-карту, россияне привыкли посещать салоны сотовой связи, в связи с чем у "Тинькофф мобайл" появится розничная сеть.

На данный момент уже открыты одиннадцать точек в Москве, а также в Санкт-Петербурге. По большему счету они находятся в больших торговых центрах. Розничная сеть продолжит развиваться и ее отделения вскоре появятся также и в других городах. Таким образом оператор надеется привлечь больше клиентов к своему продукту.