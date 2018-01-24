Instagram обновился функцией портретного режима, а также стикерами-упоминаниями

Стало известно, что со вчерашнего дня Instagram обновился функцией портретного режима "Фокус", которую можно будет использовать в Stories , а также стикерами-упоминаниями. По большей степени обновление было предназначено для смартфонов серии iPhone, однако оно подошло и для некоторых устройств на базе Android.

СМИ передают свежую информацию о том, какие новые функции со вчерашнего дня были внедрены в приложение для смартфонов Instagram. Сообщается, что обновление довольно большое и значительное для тех, кому нравится делать разнообразные снимки для своего профиля, а особенно портреты. Так, в режиме Stories появилась функция "Фокус", с помощью которой пользователь может сразу делать фотографию с размытым фоном. Единственное условие для этого - это наличие человека в кадре.

Разработчики поясняют, что этого эффекта удалось добиться благодаря тому, что на смартфонах появляются двойные камеры. Обновление доступно для моделей iPhone, выпущенных за последние несколько лет, а также некоторых устройств, которые функционируют с операционной системой Android.