Xiaomi представила детский компьютер с караоке и искусственным интеллектом

Компания Xiaomi представила свою новинку – компьютер для детей, поддерживающий функцию караоке и оснащенный искусственным интеллектом. Стоимость такого устройства составит 111 долларов, что составляет порядка 7 000 рублей.

Детский ПК получил название Xiaoxun Children Computer, устройство может подстраиваться под изменяемые интересы растущего ребенка. Компьютер сможет отвечать на ряд вопросов, интересующих юного пользователя. По словам разработчиков, с данным компьютером ребенок сможет общаться как с живым существом.

По данным, устройство от Xiaomi уже поступило в магазины в КНР. В память устройства разработчики заложили 3 миллиона сказок и разных историй. Помимо этого, детский ПК оснащен искусственным интеллектом, устройство также получило 2 000 развивающих упражнений.

Возможности нового компьютера для детей впечатляют. На нем ребенок сможет петь в караоке, развиваться, учиться и общаться. Компьютер оснастили 7-дюймовым IPS-дисплеем. Экран может показывать глаза, от этого ребенок может думать, что он общается с живым существом. Новинка от Xiaomi «говорит» на английском и китайском языках. Компьютер может работать в режиме родительского контроля, что не позволит юному пользователю засидеться перед экраном на слишком долгое время.