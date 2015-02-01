Красноярские школьники распечатали на 3D-принтере надежный электронный замок

Школьникам из Красноярска удалось самостоятельно спроектировать и собрать электронный замок. Конические шестеренки для дешевого и надежного замка ученики гимназии №1 «Универс» распечатали на 3D-принтере.

Электронный замок школьники собрали из платы микроконтроллера, специального аккумулятора, привода и шестеренок. Шестеренки в виде конуса двое гимназистов распечатали на 3D-принтере.

У замка весьма простой принцип действия, чтобы его открыть нужно приложить к датчику специальную карту, которая выступает своеобразным пропуском. Подобные замки уже создавались, но школьники доработали механизм и создали более качественную версию устройства.

Память замка вмещает в себя данные о всех пропусках, карты можно добавить или удалить удаленно. Помимо этого, если кто-то забудет карту, открыть такой замок получится и через специальное приложения для смартфонов.

Сообщается, что электронный замок, созданный школьниками, уже отравлен на испытания в центр молодежного творчества гимназии. По мнению школьников, их устройство получит применение и будет востребовано.