Юрист: Дуров все же решился "передать" ФСБ ключи от Telegram

Юрист создателя Telegram Павла Дурова Павел Чиков в Сети рассказал о том, что программист сдался и все-таки "передал" ФСБ ключи от своего мессенджера. Он разместил фотографию отправленного главе ФСБ письма с парой металлических ключей.

Как рассказал Чиков, Дуров решил все же действовать в связи с законом о препятствии террористам и согласен передать ФСБ ключи от своего мессенджера. Он прикрепил снимок с письмом, написанное якобы Павлом Дуровым руководителю ФСБ Александру Бортникову, в котором сказано, что он согласен действовать по закону и передает ключи шифрования от Telegram, целых два штуки. На фото также запечатлены два металлических ключа, которые Дуров якобы передает ФСБ.

Позднее Чиков написал о том, что данное письмо составил не Дуров, а неизвестный автор, так что оно является всего лишь шуткой. Он похвалил инициатора и отметил, что давно уже кто-то должен был совершить подобное.