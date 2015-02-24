Компания Apple полностью перешла на экологически-чистое производство

Компания Apple стала организацией, производство которой является полностью экологически-чистым. Благодаря новым технологиям корпорация начнет производить продукцию только на энергии ветра и Солнца.

Как сообщает компания Apple на своем официальном сайте, производство теперь не будет наносить вреда окружающей среде. Корпорация полностью перешла на «зеленое» производство.

В 2016 году компания задействовала для производства товаров лишь 93% энергии ветра и Солнца. Теперь же, 9 апреля, Apple официально сообщила о том, что компания на все 100% стала производить продукцию экологически-чистым методом.

В итоге, корпорация будет производить товары лишь за счет возобновляемых источниках энергии. Такие источники не истощают Землю и не несу т ей вреда. На данный момент компания владеет 25 проектами, которые направлены на применение в производстве энергии, не вредной для окружающей среды. Сейчас, все они могут создать порядка 626 мВт. Помимо этого, порядка 15 станций сейчас достраиваются и скоро будут введены в эксплуатацию. Все проекты, вместе с еще не достроенными, смогу сгенерировать около 1,4 ГВт электроэнергии.