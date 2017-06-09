Эксперты нашли в Google Play рекламные приложения, которые маскируются под антивирусы

Эксперты ESET в ходе проверки нашли в онлайн-магазине Google Play рекламные приложения, которые замаскированы под антивирусы. Они отмечают, что подобные приложения скачали более 7 миллионов пользователей.

Как рассказали специалисты, изученные ими приложения довольно примитивны и неполны, из-за чего происходят ложные срабатывания, кроме того, они не защищают гаджеты от реальных вирусов, а просто создают видимость защиты. По словам экспертов, данные приложения выполняют работу антивирусов несколькими способами.

Так, например, все приложения помечаются вредоносными в том случае, если для работы им требуется отправка и получение сообщения, доступ к данным о местоположении пользователя, к камере гаджета и так далее. После установки таких приложений злоумышленники могут потребовать от пользователя денег, прикрываясь тем, что установленная программа является всего лишь демо-версией, а расширенную версию следует купить.

Как рассказали специалисты, проблема таких приложений заключается в том, что невнимательные пользователи вместе с тем могли установить и настоящее вредоносное ПО, которое использует ту же маскировку.