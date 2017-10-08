В мае NVIDIA остановит поддержку 32-разрядных систем и Fermi

Уже в мае NVIDIA прекратит поддерживать видеокарты для 32-разрядных ОС и архитектуру Fermi. Об этом компания объявила на своем официальном сайте.

После окончания апреля разработчики не будут выпускать драйверы для 32-битных версий Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1 и Windows 10. То же касается Linux и FreeBSD. Они пишут, что января 2019 года намерены исправлять вышеупомянутым видеокартам и системам лишь ошибки, ведущие к критическим угрозам безопасности.

NVIDIA также отказывается от Fermi. На основе таких графических процессоров работают различные устройства бренда. В том числе, видеокарты серии 400 M до четных и 800M. По истечению объявленного срока, создатели будут распространять программное обеспечение исключительно для видеокарт на основе Kepler, Maxwell или Pascal.