Более 70% россиян предпочитают выходить в Интернет со смартфона

Стало известно о том, что большая часть жителей России для выхода в Интернет предпочитают пользоваться своими смартфонами. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Как рассказал Никифоров, если в 2012 году общее количество россиян, которые пользовались смартфонами для выхода в Сеть, составляло 12%, то за последние годы оно выросло практически в 6 раз. По последним данным, в настоящее время, с приходом новых технических революций и развитием техники, число российских граждан, "сидящих" в Интернете через телефон, выросло до 70%.

Никифоров отмечает, что такой прогресс наметился и в связи с тем, что в России самый дешевый мобильный интернет. Министр рассказал о том, что мобильные операторы специально разрабатывают такие тарифы, чтобы пользование мобильной сетью стало выгодно для россиян.