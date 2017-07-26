В Пекине сотрудники кладбища показывают смерть через VR‐симулятор

В Китае сотрудники кладбища Бабаошань разработали собственный VR‐симулятор, который показывает желающим моменты смерти и пребывание в раю. Об этом пишет ресурс 9news.

Благодаря технологиям виртуальной реальности представители похоронного бюро демонстрируют клиентам некоторые симуляции, связанные со смертью. В одном из случаев "игрок" примеряет на себя роль погибшего. Сначала он перемещается по своему рабочему месту в офисе, а затем проваливается в бессознательное состояние. Вскоре картинка демонстрирует больничную палату, в которой родственники персонажа обсуждают его болезнь и скорую смерть. Сама гибель изображена традиционными в китайской культуре яркими огнями.

Сразу после "смерти" пользователь может взглянуть на интерпретацию загробного мира. Он попадает куда-то под облака в местность с дорожками и арками, выполненные в традиционной для древнего Китая архитектуре. Рядом растет розовая сакура, а за пределами мостиков летают большие птицы. Третья симуляция позволяет подробно ознакомиться с процедурой кремации на кладбище от лица покойника. Это является своеобразной презентацией мастерства работников бюро, потому как процедура сложная и делится на восемь этапов.

Вэй Тонг из кладбища Бабаошань утверждает, что современная техника поможет людям лучше погрузиться в процесс похорон и лучше осознать ценность своей жизни. Однако пользователи отреагировали на услугу неоднозначно. Некоторым стало некомфортно осознавать себя умершим. Другие, напротив, заявили о ценности нового опыта, который они воспринимают, как познавательный фильм. Кое-кто предложил демонстрировать такие продукты преступникам в тюрьмах, чтобы те учились ценить чужие жизни.