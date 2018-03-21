Apple обвинила Facebook в "торговле людьми" и предложила соцсети доплачивать деньги за данные пользователей

Сооснователь компании Apple Стив Возняк обвинил основателей соцсети Facebook в торговле людьми. Он отметил, что Марку Цукербергу следует доплачивать пользователям реальные деньги за сбор их личных данных.

Недавно разгорелся скандал с участием соцсети Facebook, которую обвинили в распространении личных данных пользователей. Стив Возняк удалил свой аккаунт и решил прокомментировать ситуацию. По его словам, такие большие соцсети, как Facebook, зарабатывают деньги на данных пользователей, потому они должны хранить их под тремя замками, а не рассылать всем подряд по первому требованию.

Он также отметил, что Цукерберг уже давно мог добавить в настройках соцсети кнопку "Я хочу, чтобы все обо мне забыли и не собирали мои данные", чтобы каждый пользователь сам мог решать, как распоряжаться своей жизнью. Если человек не нажимает данную кнопку, то Facebook еще обязан ему доплачивать реальные деньги, ведь данные пользователей приносят компании большой доход.

По словам Возняка, Цукерберг занимается торговлей людьми, а самих пользователей он назвал товаром, так как их мнение относительно произошедшей ситуации мало кого волнует и возмещать ущерб от этого явно никто не планирует.