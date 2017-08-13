Ученые из США создали прибор для слуха на уровне кошачьего

Ученые из частного американского университета Case Western Reserve сконструировали небольшой нанорезонатор, который обеспечивает слух на уровне кошачьего. Эта разработка описана в статье журнала Science Advances.

Соавтор изобретения электроинженер Филип Фэн пишет, что разработанное ими устройство по объёму в триллионы раз меньше человеческой барабанной перепонки. Искусственная мембрана достигает в толщину всего несколько атомов, что делает её в 100 тысяч раз тоньше человеческого аналога. Аппарат выглядит как маленький "сэндвич" из полупроводника дисульфида молибдена в виде пленки, нанесенной на кремниевую подложку с нанометровыми лунками.

По словам Филипа Фэна строение нанорезонатора позволяет ему улавливать звуки в широком диапазоне частот до 100 децибел при радиочастоте до 120 мегагерц. При этом затраты энергии на такую работу очень невелики. Устройство позволит в будущем создать инновационные слуховые аппараты, которые позволят людям слышать гораздо больше, чем позволяет анатомия. Чтобы реализовать такой проект ученым необходимо изготовить миниатюрные приемники-трансдукторы со способностью улавливать звуки в верхнем и нижнем частотном пороге без искажения сигналов и в условиях непрерывного фонового шума. Пока Филип Фэн вместе со своими коллегами уже подготовили основу для будущих разработок, включающую необходимые расчеты некоторых элементов рабочей системы.