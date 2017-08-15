Томские ученые разработали лазер для анализа воздуха над Новороссийском

Техники Томского государственного университета разработали лазерный аппарат, который будет анализировать состояние воздуха над Новороссийском. Об этом рассказала 9 апреля рассказала пресс-служба ВУЗ.

Сотрудники факультета инновационных технологий ТГУ изготовили лазерную установку, работающую на парах стронция, по заказу Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ушакова из Новосибирска. Ученые сообщают, что лазер будет исследовать экологическое загрязнение атмосферы. Эти меры необходимы для безопасности жителей города из-за работы крупнейшего комплекса заводов по производству цемента с полным циклом.

Специалист ТГУ Алексей Шумейко утверждает, что разработанная машина сможет удаленно и моментально определять концентрацию в атмосфере аэрозолей и прочих вредных частиц. Она способна отслеживать вещества объёмом от 0,4 до 6,45 микрометров пучком, содержащим 11 длин волн. Благодаря этому сможет оперативно и достоверно оценить степень загрязнения, исходящего из промзоны.

Дополнительно стронциевый лазер обладает возможностью быстро проверить качество и марку цемента. Лазер покажет содержание частиц без длительной экспертизы. Установку также смогут использовать метеорологи для измерения влажности вблизи аэропортов на расстоянии в километры. В свободное время ученые ТГУ планируют использовать свой прибор для различных исследовательских проектов в сотрудничестве с новороссийскими коллегами.