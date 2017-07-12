Китай начнет коммерческий запуск 5G-сетей уже в 2018 году

До конца 2018 года Китай планирует начать запуск коммерческой 5G-сети, а уже в 2019 - обеспечить работу технологии по всей стране. Так 9 апреля объявило издание China Daily.

Предполагается, что мобильные операторы в 2018-м China Mobile, China Unicom и China Telecom приступят к оборудованию базовой станции и терминалов. В 2019-2020 годах техники пустят в работу низкополосные и среднеполосные частоты, а в 2020 - приступят к внедрению высокочастотного диапазона. Об этом заявил Цяо Юэшань, заместитель руководителя департамента информационных технологий китайского министерства промышленности и информатизации.

Первые шаги в развитии пятого поколения сотовой связи сделала компания Huawei. В минувшем феврале её сотрудники уже презентовали первый на планете коммерческий терминал 5G CPE с поддержкой общемирового стандарта. Вскоре поддержали представители ZTE - они объявили о первом успешном звонке в рамках 5G-сети.

В настоящее время правительство многих стран готовит промышленность к переходу на стандарты 5G-связи. Эксперты прогнозируют, что благодаря улучшенной технологии скорость передачи данных вырастет до 1 ГБ в секунду. Таким образом она увеличится в десятки раз, по сравнению с действующими возможностями.