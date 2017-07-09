Эксперты: Секс-роботы научатся «динамить» мужчин

В 2017 году во время ярмарки в Австрии имело место неприятное происшествие, когда демонстрировали модель секс-робота. Машину Саманту повредили слишком заинтересовавшиеся ею мужчины. Тогда эксперты задумались – не стоит ли научить роботов решать самостоятельно, допускать интимную близость или нет, как сообщает VladTime.

По мнению разработчиков таких устройств, если начать больше реализовывать их, то начнутся и морально этические проблемы, и пострадают сами секс-машины. Это ясно отразил тот самый случай в Австрии. Поскольку мужчины слишком сильно интересовались роботом Самантой, та лишилась двух пальцев на одной из рук.

Специалисты смогли в кратчайшие сроки починить устройство, однако разработчики всё же задумались, не стоит ли интим-машинам самим принимать решения, может ли быть близость. Часть экспертов заявили, что действительно нужно так сделать, поскольку раз уж машины делаются, будучи подобными людям, то к ним нужно какое-то уважение. По мнению же других, раз человеческого сознания нет, то и учить ему роботов не обязательно. Кроме того, обладая человеческими предрассудками, как бы роботы когда-то вообще не вытеснили людей, посчитав их ненужными.