Российские ученые разрабатывают для армии радиофотонную РЛС

В России ученые разрабатывают для нужд армии революционную систему локации, используя радиофотонную технологию. Об этом рассказал руководитель проекта Алексей Шулунов.

Глава группы вкратце описал принцип действия радиофотоники. По его словам, новая технология подразумевает превращение электронов в фотоны и наоборот. Это позволит конструкторам существенно сократить габариты радиолокационных комплексов и уместить всю необходимую аппаратуру в более компактных помещениях.

А вот способности техники к обнаружению объектов, напротив, увеличиваются. Радиофотонные радары смогут засекать цели, удаленные на тысячу километров. Более того, они будут показывать не просто точку, а образную проекцию предмета или транспорта. Таким образом, неопознанные летающие объекты превратятся в реальные ракеты, самолеты, живые организмы или метеориты.

Ещё одна особенность радиофотоники - универсальность. Тогда как существующие комплексы сканируют пространство в ограниченном частотном диапазоне, радиофотонные радары смогут оперативно менять рабочие частоты и быстро переключаться от метровых к миллиметровым размерам объектов. Благодаря адаптивности операторы смогут засечь "самолеты-невидимки" в длинном диапазоне и тут же установить их пространственные координаты по широкополосному сигналу и высоким частотам.

Алексей Шулунов утверждает, что наработки в области радиофотонике откроют для науки новую сферу промышленности. Она будет включать передачу зашифрованной информации, вычислении, радиоэлектронную борьбу и многое другое. Однако сама технология очень сложная. Сейчас над решением основоположных вопросов трудятся сотрудники ведущих научно-исследовательских центров и предприятий России. Исследования проводятся при поддержке Минобороны, Минобразования, Минэкономразвития. А с недавних пор - и лично президента Владимира Путина.

8 апреля, в День ПВО РФ, стали также известны некоторые возможности нового зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей". Срок его эксплуатации составляет 25 лет. По информации от министра обороны Сергея Шойгу, новые комплексы способны сбивать все типы гиперзвуковых летающих объектов. Это касается даже передовых баллистических и крылатых ракет.