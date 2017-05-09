Chrooma Keyboard обновилась и стала сохранять конфиденциальность пользователей

В своё время клавиатура Chrooma Keyboard для для Android считалась лучшей, но постепенно она перестала быть популярной из-за массы обнаруженных недостатков. Обновление устройства под названием Hydrogen, как предполагают эксперты, вернёт ему прежнюю славу.

Основная форма Chrooma Keyboard осталась бесплатной, но для некоторых новых премиум-функций нужно оформлять ежегодную подписку. Стоимость – 5,99 долларов, но, попав на промо, можно получить скидку, платя только 3,49. Одной из главных частей обновления является то, что устройство больше не хранит намеренно набранный текст, так что все записи остаются конфиденциальными.

Также теперь в Chrooma Keyboard отсутствует реклама. Важной функцией является корректура – пользователь теперь может проверять семантику и стиль всего, что написано. Ещё улучшены старые анимированные темы, текст вводится более плавно, а система лучше прогнозирует слова.