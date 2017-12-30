Сканирует на ходу: в аэропортах Китая запускают инновационную систему распознавания лиц

Техники запускают в аэропортах Китая инновационную систему безопасности, которая будет распознавать лица пассажиров буквально на ходу. О разработке сообщает агентство "Синьхуа".

Технологию создают сотрудники Чунцинского института зеленых и интеллектуальных технологий при АН КНР. Руководитель центра интеллектуальной безопасности учреждения Ши Юй рассказал, что их разработка поможет автоматически регистрироваться в аэропорту и быстро подтверждать свою личность. Чтобы распознать лицо человека и сравнить его с фотографией на документах алгоритмам нужно меньше секунды. Установленные в специальных коридорах камеры позволят пассажирам не проходить долгую процедуру регистрации и будут проверять данные самостоятельно.

Система уже смонтирована в 577 таких проверочных коридоров в 62 крупных аэропортах, что составляет порядка 80% по всей стране. За год каждое из этих учреждений пропускает более 30 миллионов пассажиров. Среди них: Пундун и Гуанчжоуский международный аэропорт Байюнь. Пока технология китайцев показывает себя очень хорошо. В мае её внедрят в аэропорту города Чанша, а вскоре быстрая регистрация будет доступна по всему Китаю.