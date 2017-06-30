«ВКонтакте» с 20 апреля нельзя будет отправлять «голоса» друзьям

С 20 апреля 2018 года администрация платформы «ВКонтакте» приняла решение закрыть переводы «голосов» друзьям. Условную валюту использовали на сайте с 2008 года, чтобы оплачивать услуги и пользоваться некоторыми приложениями, а также стикерами, как сообщает VistaNews.

Причина, по словам разработчиков «ВКонтакте», в том, что данный сервис потерял популярность. Уже сейчас уведомления о том, что скоро услуга не будет работать, стали появляться у пользователей. За условную сетевую валюту покупались стикеры и некоторые подарки на праздники, предметы в приложениях и оплачивались услуги. Иногда также «голоса» выступали даже зарплатой для школьников – за выполнение мелких поручений во «ВКонтакте».

Теперь услугу закрывают, и, судя по комментариям в ряде сообществ, это не радует пользователей. Люди не понимают, почему сервис назвали непопулярным, если он действительно представлялся достаточно выгодным. Администрация платформы в настоящее время ответа ни на что не дала.